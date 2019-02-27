دماء وصراخ.. كيف يتجاوز المواطنون الأثر النفسي لمشاهد "حادث محطة مصر"

رائحة الدماء تفوح من أرصفة القطارات، أصوات الانفجار وصراخ المصابين وذويهم تأن في أرجاء المكان، أدخنة الغاز تتصاعد، جثث المواطنين المتفحمة ملقاة على الطرقات، مشاهد ستبقى عالقة في أذهان العديد ممن دفعتهم الأقدار للتواجد، اليوم، في محطة مصر التي شهدت حريقا هائلا أسفر عن سقوط العشرات والمصابين.

ربما لم يستطيع من عاصر حادث محطة مصر، تخطي ما شاهده، اليوم، من مشاهد أليمة ستظل خالدة بذاكرته، ومن جانبه علق الدكتور محمد هاني، الاستشاري النفسي، على الأمر، قائلًا: "الحادث مش سهل ابدًا على اللي شافوه، الناس دي شافت غيرها بيتحرق ويتفحم، ودمهم سايل، ودي كلها أمور مش ممكن تخليهم يندمجوا في الحياة بسهولة، غير إنهم أكيد حاطين نفسهم مكانهم، وقد ايه اتكتبلهم عُمر جديد".

وتابع: "أكيد بيفكروا في الحياة والموت، وإن الحظ والقدر ساعدهم في النجاة".

وأضاف "هاني" خلال حديثه لـ "هُن" أن هؤلاء المواطنون من المُمكن أن يعانوا من اكتئاب شديد، الأمر الذي ينذر بضرورة تأهيلهم نفسيًا على وجه السرعة، حتى يتمكنوا من تخطي الأزمة.

ونصح الاستشاري النفسي أصحاب الأعمال بضرورة منح راحة للمواطنون الذين شاهدوا الحادث، في محاولة لتقليل الضغط النفسي الذين يمرون به.

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وناشد "هاني" المسؤولين بضرورة حذف مشاهد الحادث المتداولة عبى مواقع التواصل الاجتماعي، لتركها أثر سيئ على مشاهديها.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.

وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.

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