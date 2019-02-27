شقيقة مصاب بحادث محطة مصر: "شايل همنا طول عمره.. رغم أنه أصغرنا"

بدموع لم تستطع تمالكها، أجابت "عزة" عن سؤال حول حالة شقيقها الذي أصيب في حادث حريق محطة مصر، أثناء وقوفه داخل المحطة.

تنتظر السيدة الستينية أمام مستشفى الهلال من يخرج ليطمئنها عن حالة شقيقها: "أنا عرفت أن أخويا إسماعيل في المستشفى من ساعتين، ومن ساعتها مش عارفة اتلم على أعصابي، عايزين ندخل نطمن عليه وهما رافضين، أخويا عنده 43 سنة هو أبويا مش أخويا بس"

وبحسب ما ذكره لها شهود العيان عن تفاصيل الواقعة، قالت: "الجرار كان داخل بسرعة في المحطة اخد كل الناس اللي كانوا على الرصيف، واخويا كان واحد منهم والسائق قفز من القطر، أخويا هو السند والظهر لينا طول حياته، رغم أنه أصغر أخواته بس شايل هم ميشلوش جبل".

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

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ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.

وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا

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