انت الان تتابع تفاصيل خبر كارثتان خلال ساعات.. حوادث القطارات في مصر تخلّف 26 قتيلاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 06:46 مساءً - قُتل 26 شخصاً، اليوم الأربعاء، إثر حادثي اصطدام قطارين في مصر، وقع الأول نتيجة اصطدام قطار برصيف محطة قطار رمسيس في العاصمة القاهرة، والثاني نتيجة اصطدام عربة نقل بقطار بمدينة مرسى مطروح.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصاً قُتل وأُصيب 5 آخرون، في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح-الإسكندرية"، دون تفاصيل أخرى.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات قليلة من مقتل 25 مصرياً نتيجة اندلاع حريق هائل في محطة قطار رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة، وقالت مصادر محلية إن هناك احتمالاً بارتفاع عدد الضحايا.

وقال أحد المصادر الأمنية، وفق ما نقلت صحيفة "بوابة الأهرام" المحلية، إن الانفجار وقع بسبب اصطدام القطار برصيف المحطة، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود الخاص به.

وانفجر خزان وقود القطار لدى دخوله أحد أرصفة المحطة واصطدامه بصدادة الأمان، أثناء وجود عدد كبير من الركاب كانوا بالانتظار على رصيف المحطة، ما نجم عنه حريق هائل، وفق وسائل إعلام محلية.

من جهتها أقرّت هيئة السكك الحديدية بمصر، في بيان، بوجود "بعض الإصابات والوفيات"، دون أن تذكر رقماً.

وأوضحت الهيئة أن جرار قطار انحدر واصطدم بصدادات خرسانية نهاية أحد أرصفة المحطة الرئيسية للقطارات بالقاهرة، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتعازي لأسر ضحايا حادث حريق محطة مصر بالقاهرة، وتمنّى للمصابين الشفاء.

وقال الرئيس المصري، قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي مع نظيره الألباني بقصر الاتحادية: "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسبّبين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازمة ورعاية المصابين".

وطالب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي وصل إلى مكان الانفجار، بـ"محاسبة عسيرة للمتسبب" في الحادث، وفق إعلام محلي.

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وأمر النائب العام، نبيل صادق، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادث، وفق بيان.

وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية حركة القطارات برصيف الحادث في محطة مصر، وفُرض طوق أمني حول موقع الحريق.

وانتشرت سيارات الإطفاء في محيط المحطة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى.

وفي مدينة مرسى مطروح قُتل شخص وأُصيب 5 آخرون، في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح-الإسكندرية"، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية، عن مصادر رسمية، أن سيارة ربع نقل اصطدمت بقطار الساحل بمحافظة مرسى مطروح.

وأكدت المصادر أن شخصاً قُتل في الحادث، وأُصيب 6 آخرون تنوّعت إصابتهم بين كدمات متفرّقة في الجسم.

وبيّنت المصادر أن جميع المصابين أُجريت لهم الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة فور استقبالهم بمستشفى العلمين المركزي.

وشهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلّفت ضحايا خلال 16 عاماً، انطلاقاً من أسوأ حوادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، والذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصاً.

وتقول الحكومة المصرية إنها تواصل جهودها لإصلاح وتطوير هذا المرفق الحيوي.