انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تعلق رحلاتها إلى باكستان حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 06:46 مساءً - علقت الهيئة العامة للطيران المدني القطري، جميع رحلات الطيران التجاري من دولة قطر إلى جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بناءً على الإعلان الملاحي الذي أصدرته إسلام آباد بغلق أجوائها حتى إشعار آخر.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أنها ستقوم بمتابعة الأوضاع الراهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات.

Advertisements

ويأتي هذا الإجراء في ظل ما تشهده الجارتين النوويتين باكستان والهند، توترات عسكرية، تصاعد اليوم الأربعاء، بعد إعلان إسلام آباد إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين.

وأسفر إسقاط الطائرة الهندية الثانية عن مقتل طياريْها ومدني، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وتأزمت العلاقات بين البلدين الجارين إثر استهداف مجموعة مسلحة قافلة أمنية في "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير منتصف فبراير الجاري.