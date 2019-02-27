انت الان تتابع تفاصيل خبر وزنه ربع كيلو.. تعرف على أصغر رضيع في العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 05:35 مساءً - سمح مستشفى جامعة "كيو" اليابانية لرضيع وزنه 268 غراماً فقط، بالذهاب إلى منزله، بعدما أمضى شهوراً في المستشفى بالعاصمة طوكيو.

ويعد الوليد أصغر رضيع في العالم يبقى على قيد الحياة رغم حجمه الصغير، حيث وُلد بعملية ولادة قيصرية في أغسطس الماضي.

وكانت ولادته بعدما فشل في اكتساب وزن خلال فترة الحمل، وخشي الأطباء أن تكون حياته في خطر، وفق ما نشرته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.

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وقال الطبيب تاكيشي أريميتسو، وهو من قسم طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة، إن الرضيع ظل في قسم العناية المركزة حتى أصبح وزنه 3.2 كليوغرامات.

ويفيد سجلُّ أصغر الأطفال الرضع حجماً الذي تديره جامعة "إيوا" الأمريكية، بأن الوزن القياسي السابق كان لطفل وُلد بألمانيا في عام 2009، ووزنه 274 غراماً.

كما بيّن السجل أن أصغر طفلة وُلدت ووزنها 252 غراماً بألمانيا أيضاً في عام 2015.