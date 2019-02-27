انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا طبقت حظر السفر على 37 ألف شخص في 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 05:35 مساءً - رفضت الولايات المتحدة أكثر من 37 ألف طلب للحصول على تأشيرة دخول خلال 2018، في إطار قانون حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي على مواطني بعض الدول ذات الغالبية المسلمة.

وبحسب معطيات نشرتها الخارجية الأمريكية، الأربعاء، انخفضت نسبة حصول مواطني البلدان التي شملها الحظر على التأشيرة بـ80%.

وذكرت المعطيات أن الولايات المتحدة ترفض سنوياً قرابة 4 ملايين طلب للحصول على التأشيرة، لأسباب مختلفة.

وأشارت إلى أن المواطنين من إيران، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن، هم الذين رفضت طلباتهم أكثر، بسبب القانون المذكور.

وأكدت المعطيات أن السلطات الأمريكية رفضت 15 ألفاً و384 طلباً للحصول على "تأشيرة الهجرة"، لمواطني هذه البلدان.

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كما رفضت 21 ألفاً و645 طلباً للحصول على تأشيرة، لمواطني مختلف بلدان العالم.

في المقابل حصل 14 ألفاً و600 من مواطني إيران، والصومال، وسوريا، واليمن، على التأشيرة رغم قانون الحظر، بشكل استثنائي.

وفي 26 يونيو الماضي، أيدت المحكمة العليا الأمريكية، القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر على 5 دول ذات أغلبية مسلمة.

ويعتبر هذا الحكم انتصاراً للإدارة الأمريكية، التي وضعت عدداً من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ"صفر تسامح" مع المهاجرين.

ووقع ترامب، في 6 مارس الماضي، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى بلاده (قبل استبعاد السودان في وقت لاحق).

وأثار الأمر التنفيذي احتجاجات واسعة سابقاً، داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بـ"العنصري"، قبل أن تعرقله محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا التي صوتت تأييداً للقرار.