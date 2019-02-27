"محمد" يطلق زوجته: "أمي عرفت إنها بتشرب سجاير"

"أمي عرفت إنها بتشرب سجاير معايا فحكمت عليا أطلقها"، بصوتٍ منخفض، ونظرة كسوف وخيبة أمل للأرض، أعترف "محمد" أن "شوكة" والدته كسرت حبه لزوجته، التي عاش معها قصة حب لمدة 5 سنوات قبل زواجهما الذي انتهى بعد 9 أشهر فقط من إتمامه، بعد أن علمت والدته أن زوجته تشاركه تدخين "السجائر"، وخيرته بين تطليق زوجته وبينها، فاختار رضاء والدته وأقام دعوى تطليق ضد زوجته في محكمة أسرة "المنشية" وسط الإسكندرية.

وقفت الدموع علي طرف أعين "محمد. م"، 32 سنة، محاولاً إخفاءها أمام من حوله حفاظاً علي "برستيجه"، فيبتسم قليلاً قائلاً: "كنت بحس إني متجوز روقة ومعيشاني أحسن من أبوكمال في فيلم العار بس أمي الله يسامحها دمرت سعادتي"، موضحاً أنه كان يعيش أسعد أيام حياته مع زوجته، منذ أن أُعجب بها في حرم الجامعة حيث كانوا زمائل بنفس الكلية، وقرر أن يتزوج تلك الفتاه التي تشع حيوية وإنطلاق.

وأضاف "محمد" لـ"هن"، أنه منذ ارتباطه ووالدته لم تكن راضية، وكانت تريد أن تختار له زوجة المستقبل حسب مواصفاتها القياسية التي تراها مناسبة لها، كما اعتادت أن تختار له ولأخوته كل شئ في حياتهم، ولكنه تمسك بالفتاة التي اختارها قلبه وأرغم والدته على الموافقة، ولم يكن يعلم أنها لم تتنازل عن سيطرتها على حياته بالرغم من أنه أصبح شخص مسؤول.

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وتابع: "دائماً ما كانت تتعمد مضايقة زوجتي وأهلها، ولكني كنت أحاول فصل القوات وعدم اختلاطهم ببعض طوال فترة الخطوبة، حتى تزوجنا من 9 أشهر وزادت مضايقات أمي التي باتت تتدخل في كل تفاصيل حياتنا بشكل مبالغ فيه، حتى أنها كانت تقرر أحيانا ما يجب علينا أكله في الكثير من الأيام، وكانت زوجتي رشيدة الفكر نوعاً ما وكانت كثير ما تتحمل من أجلي، وتحاول تعويضي بشتى الطرق التي كانت تراها أمي إنحلال".

واستكمل: "في أحد الأيام كنت أجلس من زوجتي في غرفة النوم الساعة 11 مساءاً في أحد السهرات الزوجية السعيدة بيننا، وسمعت جرس الباب يرن، ووعندما فتحت وجدتها أمي التي دخلت وأخبرتني أنها قررت أن تجلس عندي لمدة 3 أيام، فخرجت زوجتي لترحب بها بعد أن سمعت صوتها، وعند تقبيلها دفعت بها أمي مرة واحدة لتسألها إنتي شاربة سجاير؟ فنظرت إلى زوجتي في خوف وتلجلجت، فجاوبتها أنها تلقت مني نفس أثناء تدخيني، وسرعان ما جن جنونها لتصرخ قائلة إزاي قلة الأدب والسفالة دي؟ مراتك مش متربية.. بدل ما تبطلك الهبابة دي بتشربها معاك؟ أنت لازم تطلقها".

وأكد أن كلمات والدته وقعت على أذنيه كالصدمة التي يتمنى أن تكون كابوس يفيق منه، ولكنه فاق على زوجته تفقد وعيها وترتمي على الأرض، ووالدته تخيره بين زوجته وبينها، وإلا غضبت عليه إلى يوم الدين، لافتاً إلى أنه حاول تهدئة الوضع مع والدته ولكنها تمسكت بطلبها، وأصرت على قيامه بدعوى تطليق ضد زوجته حتي لا تأخذ حقوقها عقاباً لها، وتابع: "لم أجد أمامي سوى تنفيذ رغبة أمي كي أكسب رضاها فالزوجة تعوض أما الأم فغضبها من غضب الرب".

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