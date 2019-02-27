بالصور| الألوان الصريحة و"النقوش" موضة ربيع 2019

تداول صورة لزوجة تريزيجيه من شهر العسل: «فستان أسود منقوش»

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منه فضالي بفستان منقوش بالورود: "صباح الخير لمن يحبني ومن لا يحبني" الكثيرات يتجنبن ارتدأء الملابس المنقوشة، والألوان الصريحة الزاهية، ولكن في ربيع 2019 اعتمدت أشهر بيوت الأزياء العالمية الاهتمام بتلك الصيحة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وهناك بعض الأسس التي يجب مراعتها عند اختيار الملابس "المزكرشة" ومنها: - يمكن ارتداء القطعة المنقوشة مع قطعة سادة محايدة سواء باللون الأبيض أو الأسود. - اختيار لون واحد من ضمن الألوان الموجودة بالقطعة المنقوشة لكسر حدة النقشة. - يجب عدم ارتداء أكثر من قطعه منقوشة. - كوني واثقة من نفسك لتعطي هذا الطابع على مظهرك. - اختيار حذاء بلون محايد. - عدم المبالغة في وضع المكياج. Advertisements ​

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