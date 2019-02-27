أخطاء الماكياج التي تثير اشمئزاز أي رجل ينظر إليك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تتزينين من أجل زوجك نعم، لكن قبل البدء في وضع الماكياج اعلمي أن هناك بعض الأخطاء التي يكرهها زوجك بل وقد يشعر بالاشمئزاز من مظهرك عندما تفعلينها، تعالي لتتعرفي عليها وتتجنبيها تماما.

1- الإفراط في وضع الماكياج

يمثل الإفراط في وضع الماكياج أمرًا مقززًا لكل رجال العالم، فهو أول شيء يشكو منه الرجل حيث يتضايق عند الخروج مع امرأة وجهها مثل وجه المهرج، ويعتقد أن المرأة التي تختبيء وراء الماكياج تعاني من الاكتئاب.

واعلمي سيدتي أن الرجل يحب وجه المرأة بعد الاستحمام ويكره الماكياج الذي يلتصق بملابسه ووجهه لو قبلها، لذا فإن إضافة المزيد من الماكياج على وجهك يعتبر خطأ كبير، ولو قال الرجل أنه معجب بك ويظل بعيدا لأقدام قليلة عنك فاعلمي أن هذا بسبب الإفراط في الماكياج والعطر.

2- مستحضر الأساس الذي يذوب مع التعرق

البودرة الخفيفة هي ما تحتاج إليه جميع النساء عند وضع الماكياج، فليس هناك أسوأ من النظر إلى قطرات العرق تغطي مستحضر الأساس وتظهر حبوب الوجه.. والرجل سيكتشفها بمنتهى السهولة، والأسوأ عندما تفرط المرأة في وضع مستحضر الأساس ثم تذهب للتمشية أو تخرج في المطر وبعدها ينزل الماء أو العرق محدثا خطوطًا بمستحضر الأساس ويبدو مظهر الوجه غريبًا.

3- أحمر الشفاه فوق أسنانك

يصيب الرجل شعور بالاشمئزاز لو شاهد أحمر شفاه فوق أسنانك، فلو تحدث معك رجل وعلى أسنانه معجون أسنان ستشعرين بنفس الشعور.

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4- التان الصناعي يجعلك غريبة

حصولك على سمرة البشرة بطريقة صناعية يجعلك تبدين غريبة الشكل ويكتشف الرجل ذلك الأمر بسهولة وسوف يضحك عليك بطريقة مزعجة.

5- خطوط مستحضر الأساس الظاهرة على وجهك ورقبتك

يتشابه الرجل والمرأة في السخرية من أي امرأة تبالغ في مستحضر الأساس على وجهها، خاصة لو ظهرت بعض الخطوط أو الأماكن المنسية خلف وجهها أو على رقبتها فهذا مظهر سخيف مقزز.

6- تكتلات الماسكرا لو لم تكوني باكية

لن ينظر إليك الرجل باهتمام لو كان بالماسكرا التي تضعينها تكتلات لأنك باكية أو غير ذلك، ولو كان هو سبب بكائك فسيكون ذلك آخر شيء يتذكره، وتنبع المشكلة من أن الرجل عندما يعجب بامرأة أو يحبها فإنه يميل إلى النظر في عينيها، وبالطبع سيلاحظ تكتلات الماسكرا فوق رموشك وبالتالي سيبدأ في تجنب النظر إليك.

ختاما

اعلمي أن معظم النصائح التي تقرأينها عن الماكياج قدمها منتجو الماكياج ومن يبيعونه، وبالنسبة للرجل فإن القليل يغني عن الكثير، وتذكري أن معظم الرجال لا يفضلون الماكياج أساسا، ويفضلون أن تظهر المرأة على طبيعتها، ولو لم تكوني راضية عن شكلك الطبيعي فلن يسعدك الماكياج مهما كانت كثافته، لذا استخدميه لإبراز جمالك لا لإخفاء ما تعتقدين أنه قبيح بك.