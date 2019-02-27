انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 7 بينهم وزير في تحطم مروحية فوق جبال نيبال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 03:48 مساءً - لقي وزير الثقافة والسياحة النيبالي، و6 من مرافقيه، اليوم الأربعاء، مصرعهم في تحطم مروحية فوق جبال نيبال.

وكانت الشرطة النيبالية أعلنت صباح اليوم، فقدان طائرة مروحية تقل على متنها 7 أشخاص، في ظل أحوال طقس سيئة تسود البلاد.

وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام محلية مقتل 7 أشخاص بينهم وزير السياحة النيبالي في الحادثة.

وتداول ناشطون محليون صوراً قالوا إنها للأشخاص السبعة الذين كانوا على متن المروحية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن أوتام راج سوبيدي، المتحدث باسم الشرطة النيبالية، قوله إن المروحية فقدت الاتصال ببرج المراقبة بمطار العاصمة كاتماندو، الأربعاء.

وأضاف المتحدث أن فرق الإنقاذ تبحث عن المروحية، لكن أحوال الطقس تجعل العملية صعبة في منطقة تبعد نحو 400 كيلومتر شرقي العاصمة النيبالية.