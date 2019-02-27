انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة تحرش جديدة بمطعم في الرياض.. والشرطة تقبض على الفاعل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 02:26 مساءً - قبضت شرطة منطقة العاصمة السعودية الرياض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول، تحرش بامرأة داخل مطعم.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، قائلاً: إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسدياً بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي عن كشف هويته والقبض عليه".

وبين التويجري أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر)"، وفق ما نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أمس الثلاثاء.

وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.

وبينت الشرطة أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وتؤكد في الوقت نفسه أن كل من يحاول الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.

وتكررت بالآونة الأخيرة حالات التحرش في السعودية إثر الانفتاح الكبير تماشياً مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقبل أيام تداول ناشطون مقطع فيديو لتحرش نجم منصة "سناب شات"، علي بن كرمان، بممرضة في داخل مؤسسة صحية؛ ما أثار غضب عدد كبير من السعوديين.

ودشن سعوديون وسماً حمل عنوان: "#نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان".

وتشهد السعودية جدلاً مستمراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حول خطوات الانفتاح التي جاء بها بن سلمان منذ العام 2017، و بدأها بعدة قرارات منها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وبناء دور سينما، وانتشار مهرجانات الغناء والترفيه في ظل حملة اعتقالات واسعة لناشطين وناشطات سعوديين كانوا قد طالبوا بذلك على مدار سنوات.