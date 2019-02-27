انت الان تتابع تفاصيل خبر تحطم مروحية تقلّ وزيراً و6 مرافقين في جبال نيبال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 02:26 مساءً - تحطمت مروحية كانت مفقودة في جبال نيبال وعلى متنها وزير الثقافة والسياحة النيبالي و5 آخرون.

وكانت الشرطة النيبالية أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عن فقدان طائرة مروحية تقل على متنها 7 أشخاص، في جبال "نيبال"، في ظل أحوال طقس سيئة تسود البلاد.

وتداول ناشطون محليون صوراً قالوا إنها للأشخاص السبعة الذين كانوا على متن المروحية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن أوتام راج سوبيدي، المتحدث باسم الشرطة النيبالية، قوله إن المروحية فقدت الاتصال ببرج المراقبة بمطار العاصمة كاتماندو، الأربعاء.

وأضاف المتحدث أن فرق الإنقاذ تبحث عن المروحية، لكن أحوال الطقس تجعل العملية صعبة في منطقة تبعد نحو 400 كيلومتر شرقي العاصمة النيبالية.