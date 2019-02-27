استشاري نفسي يقدم نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين عقب حادث محطة مصر

علق الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي على حادث اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف محطة مصر، وتواجد أطفال على الأرصفة بالوقت ذاته، وقال إن أول خطوة للتعامل معهم هو عدم الحديث معهم عن الحادثة، ومحاولة إلهائهم بطرق مختلفة.

وأضاف الاستشاري النفسي في حديثة لـ"هن"، أن هناك أعراض سوف تظهر على الأطفال ومنها اضطرابات النوم، والتبول اللا إرادي.

وأكد أنه من الضروري متابعة الطفل ومراقبته جيدا، ما إذا كان هناك "جين"، مرضي عصبي فسوف يظهر له في تلك الفترة، بالإضافة إلى التوتر الشديد، والقلق ورعشة اليد، والصداع الدائم، والكوابيس أثناء النوم، والتعرق الشديد.

وهناك بعض الأفعال والتصرفات يجب أن تتجنبها الأسرة في تلك الفترة ومنها: "الصوت العالي، وصوت الخبط، والصراخ، وفرملة السيارات".

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، وقررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر، وذلك تزامنًا مع وصول نحو 20 سيارة مطافئ للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات فضلًا عن تفحم عدد من الجثث.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوفير أقصى مستويات الرعاية للمصابين، والوقوف على الأسباب الرئيسية للحادث، فيما وصل هشام عرفات وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى محطة سكك حديد مصر لتفقد موقع الحريق، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق لإجراء معاينة تصويرية و مناقشة عدد من شهود العيان وتفريغ الكاميرات.

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