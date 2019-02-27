بالصور| صبا مبارك تحتضن لاجئة سورية: "بحلم أكون صوتهم"

نشرت الفنانة صبا مبارك صورتين مع لاجئة سورية من كواليس مسلسل "عبور"، الذي تقوم بتصويره حاليًا، والمُقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت "صبا" في الصورتين، وهي تحتضن طفلة خلال تصوير أحد المشاهد في المخيم الأردني- الإماراتي للاجئين السوريين، وعلقت قائلة: "كل شي بحلم فيه أني أكون صوت للي ما عندهم صوت، ويمكن لسه ما وصلت بس رح أضل أحاول طول حياتي.. لأنه حياتك إلها معنى، إذا كنت مهم في حياة أشخاص تانيين .it’s my calling".

ويسلط مسلسل "عبور" الضوء على معاناة ومأساة اللجوء بشكل عام، ويستعرض قصص بعض اللاجئين الذين لجأوا إلى المخيمات بحثًا عن فرصة جديدة للحياة، وهو من تأليف ثُريا حمدة وإخراج محمد الحكشي.

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