جاكيموس لخريف 2019.. لوحة ألوان مشمسة مع لمسة ثمانينية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت الرسالة المهيمنة على عرض سيمون بورتي للعلامة الفرنسية جاكيموس هذا الموسم هي: "لا تضعني في صندوق".

وصمم مكان العرض على شكل قرية مستوحاة من جزيرة مورانو بالقرب من البندقية، فزينت منازل ملونة ومبهجة المدرج، تتخللها طرقات سُمّيت بأسماء بعض الفنانين المفضلين لديه، بما في ذلك Rue Gae Aulenti وRue Le Corbusier، كما استلهم المصمم تشكيلة من الطبعات من المزهريات والسيراميك من أعمال هذين الفنانين.

واستخدم سيمون لوحة ألوان مشمسة مميزة تتخللها ألوان مشرقة، تنوعت بين وردي النيون و الأزرق والبرتقالي والأحمر.

وظهر النمط العسكري في المجموعة على شكل جيوب الكارجو الرجالية، زينت الإطلالات الأنثوية، إلى جانب طيات الصدر المنفصلة، وفساتين مزينة بأزرار معدنية، وأحزمة منتفخة مثبتة حول الوركين، كما ظهرت لمسات من الثمانينيات على القطع الجاهزة، في إشارة إلى طفولته وأمه، فتدلت الصور العائلية من الأقراط، في حين ظهر فن trompe l’oeil على توب وتنورة من الحرير الأزرق بنمط معطف الترانش.

وشمل المظهر الرئيس معطفا بلون أصفر عباد الشمس، أتى بياقة ضخمة منسقا مع قميص بطبعة الهندباء، وزوج من البنطلون باللون الأصفر، فهي مجموعة صيفية أنيقة نترقب رؤيتها على إنستغرام.

وبرزت أيضا بدلة عاجية مغطاة بطبقات صغيرة من الذهب، وطبعة زهور مميزة، ومظهر كامل بلون البيج، مكون من قميص بأكمام منتفخة وبنطلون متدفق متعدد الطيات، مع أحذية حمراء و حقيبة مصغرة.

ولعب المصمم بنسب الإكسسوارات، فقام بتقليص حقيبته الأيقونية Le Saq Chiquito، وقدم أحذية بنمط المينيماليست، كبوت بنمط الوادر و كعب مغطى بالجلد.

إجمالًا، يمكننا القول إن مجموعة جاكيموس لخريف 2019 أكثر واقعية و أناقة من أي وقت مضى، وباعتبارها من العلامة التي تحظى بشعبية كبيرة على إنستغرام، نترقب رؤية بعض هذه القطع هناك قريبًا.