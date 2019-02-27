من فيرساتشي إلى برادا.. أحذية استثنائيّة لخريف 2019 من أسبوع ميلانو للموضة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال شهر فبراير هذا العام، شهدنا مجموعة متنوّعة من العروض المميّزة، التي قدّمتْ لنا صيحات وتصاميم استثنائية، تثبت أنّ 2019 سيكون مليئًا بالعديد من المفاجئات في عالم الموضة والازياء، وكلّ ما يخصّ جمال المرأة حول العالم. ويرجع الفضل في ذلك، إلى أسابيع الموضة، فمن أسبوع نيويورك، إلى ميلانو، الذي شهد أخر فعالياته يوم 25 فبراير، تميّز كلّ أسبوع وعروضه بروح خاصة.

وفي حين أنّ الأزياء كانت البطل الرئيسيّ في أحدث عروض هذا الشّهر، إلا أنّه لا يمكن تجاهل الأحذية، التي تكمل الإطلالة، لذا، ومع انتهاء أسبوع موضة ميلانو، نقدّم لكِ أبرز تصاميم الأحذية، للموسم المقبل:

تودز

قدّمتْ ماركة تودز في عرضها لخريف وشتاء 2019، تصاميم متنوّعة للأحذية، مثل البوت، والكعب العالي، والتي تميّزتْ باللّون البنيّ، مع اختيار الجلد اللامع والمات للتصاميم، التي كانت استثنائية ومختلفة، خاصّة أحذية الكعب العالي.

فيرساتشي

تلفت فيرساتشي دائمًا، الأنظار بتصميماتها، وفي أسبوع موضة ميلانو، تميّزتْ تصاميمها للأحذية بالتنوّع، من البوت الـ combat إلى الكعب العالي، وأبرز ما ميّز أحذية الكعب العالي، ذلك الحذاء الساتان الأسود، ذو السيور المزيّنة بإكسسوار ذهبيّ برّاق، والذي تمّ تنسيقه مع جوارب بيضاء، بالإضافة إلى ذلك الحذاء المميّز، الذي بدا كلوحة فنية.

دولتشي آند غابانا

خلال عرضها لخريف وشتاء 2019، جمعتْ "دولتشي آند غابانا" في تصميماتها بين الأحذية الأنيقة، والجذّابة، والتصاميم الغريبة أيضًا، حيث تميّز بعض الأحذية بتصميمها الانسيابيّ ذات السيور التي تعانق القدمين، مع كعب عالٍ رفيع، ذي انحناءة جذّابة، بينما اختارتْ تصاميم غريبة بعض الشيء، مثل ذلك الحذاء الذي يبدو وكأنه صُمّم من قماش البروكيد.

بوتيغا فينيتا

كان التنوّع عنوان عرض الماركة الإيطالية، لخريف وشتاء 2019، فمن التصاميم، والألوان، وحتى أشكال الكعب، تميّزتْ تصاميم أحذية بوتيغا فينيتا بالتنوّع والغرابة أيضًا، فبالإضافة إلى ذلك الحذاء، ذي كعب الكيتن، إلا أنّ تصميم ذلك الحذاء الأبيض، والأسود كان غريبًا بعض الشيء.

ماكس مارا

كان البوت الطويل ذو الكعب الطويل والعريض، بطل عرض ماكس مارا، وخاصّة التصاميم المفعمة بالألوان من جلد التمساح، كما تميّزتْ تصاميم أخرى بالنقشات.

برادا

تميّزتْ تصاميم برادا بالجاذبية، وروح الخيال، مثل ذلك الحذاء البرّاق بلون الفوشيا، وذلك البوت الذي تميّز بتصميم البلاتفورم، وأبرز ما يميّزه، هي تلك الحقائب الصغيرة، التي تشبه حقيبة الخصر، ولكن هذه المرّة، قدّمتها برادا، بتصميم مختلف للحذاء، بالإضافة إلى الحذاء الأسود، الذي يتميّز كعبه، بما يشبه الأجنحة.