نورة العلوي تكشفُ سبب تعاونها مع علامة الساعات "كاسيو" العصرية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاونتْ علامة السّاعات، كاسيو الشرق الأوسط، مع نورة العلوي، الرّئيس التنفيذيّ، والمدير الإبداعيّ، لدار الأزياء "نونا أتيليه"، في إمارة دبي، لتصميم ساعة عصرية، باللّونين الأبيض والأسود، بمفهوم جديد، يجمع بين الأصالة، والفنّ، ويلامس احتياجات المرأة العصرية، ويناسب مختلف إطلالاتها، بما فيها التقليدية.

وتتميّز الساعة الجديدة، بنقوشها القَبليّة، المنثورة بطريقة هندسية على سوارها الكلاسيكيّ، والمستوحاة من تراث دولة الإمارات العربية المتّحدة.

"فوشيا"، حاورتْ نورة العلوي، التي تحدّثت عن الإلهام الكامن وراء التصميم، وعن أهمية التجربة.