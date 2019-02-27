"أمهات مصر": كتاب "كونكت بلس" دسم ويلبي مطالبنا.. وآخرون: لم نستلمه

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن عدد كبير من التلاميذ بصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي لم يتسلموا كتاب "Connect Plus"، وهو البديل لكتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية بنظام التعليم الجديد، وذلك منذ بدء الفصل الدراسي الثاني في 9 فبراير الجاري وحتى الأن.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن مجموعة من أولياء الأمور المدارس الرسمية لغات، والخاصة أكدوا استلامهم لكتاب "Connect Plus"، بعد دفعهم ثمنه الذي تراوح من 100 إلي 180 جنيه حسب كل مدرسة، واصفين الكتاب بالممتاز والدسم ويلبي مطالبهم، وفي المقابل أعلن آخرين عدم استلامهم الكتاب رغم دفع بعضهم قيمته بالمدرسة والبعض الآخر لم يتم اخطارهم بموعد تسليمه.

وناشدت "عبير"، وزارة التربية والتعليم بالتشديد على المديريات التعليمية والمدارس لسرعه تسليم كتاب "Connect Plus"، للطلاب في المدارس التي لم يتم التسليم لها حتي يستطيع الطلاب الإستفادة منه قبل انتهاء الفصل الدراسي.

يذكر أن الكتاب يتميز بموضوعات ومضمون دسم لطلاب اللغات والمدارس اليابانية، ويعوض الطلاب ويلبي مطالب أولياء الأمور الذين كانوا يطالبون بعودة المستوى الرفيع، كما يتميز الكتاب بأن المحتوى موحد في جميع المدارس سواء الخاصة أو الرسمية، ويحتاج إلى معلم متمكن من قدراته حتى يستطيع توصيل المعلومات والمحتوى للطالب.

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