بالصور| ليدي جاجا تستمر في الاحتفال بفوزها بـ"الأوسكار": لحظة لن تنسى

تستمر النجمة العالمية ليدي جاجا بالاحتفال بفوزها بجائزة "أوسكار"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت النجمة الأمريكية ذات الأصول الإيطالية، 3 صور لها خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "أوسكار"، في دورته الـ91، مطلة بفستان أسود بدون حمالات، يتميز بأنه فضفاض، ومزود بقفازات طويلة، من توقيع دار الأزياء ألكسندر ماكوين، كما ظهرت بشعره مصبوغ باللون الأبيض، وتسريحة شعر "الكعكة" الكلاسيكية، بالإضافة إلى قلادة مصنوعة من الألماس والذهب حول رقبتها، يصل ثمنها إلى 50 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 876 مليون جنيه مصري.

وعلقت على فوزها بالجائزة، قائلة: "هذه اللحظة في حياتي لن أنساها أبداً.. ظهرت رحلتي الفنية بالكامل أمام عيني"، متابعة: "شكرا للأكاديمية وللسادة الذين كتبوا وغنوا هذه الأغنية معي".

يشار إلى أن ليدي جاجا‬⁩ حصلت على جائزة أوسكار أفضل أغنية، عن عملها الفني Shallow، من فيلم "A Star Is Born".

​