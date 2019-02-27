أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية نجوى كرم في عيد ميلادها الـ53

نجحت الفنانة نجوى كرم في حجز مكان لنفسها ضمن لائحة النجمات الأكثر أناقة عبر مشوارها الفني, حيث كانت دائمًا ضمن نجمات الصف الأول في لبنان. أقرأ يضًا - الفنانة نجوى كرم تخرج في إطلالة جذّابة بتوقيع نيكولا جبران وتتميّز نجوى كرم دائمًا بإطلالتها العصرية والأنيقة التي تُظهر شبابها وأنوثتها بشكل لافت. وتعاملت مع أهم مصممي الأزياء في العالم، ولكن كان الحضور الأكبر في إطلالاتها للمصممين اللبنانيين,وإليكم مجموعة من أجمل إطلالات نجوى كرم . قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - نجوى كرم تؤكّد عشقها لاختيار فساتين السهرة الخاصة بها - إدوارد سيكستون أحد أساطير مصممي الأزياء في لندن

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