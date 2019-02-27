4 نصائح هامة للحفاظ على صحة أسنانك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تساعد العناية الجيدة بالأسنان على المحافظة على صحة اللثة والجسم بشكل عام. وفي الكثير من الأحيان، يرتبط وجود مشاكل في الفم بمشكلة أخرى في أحد أعضاء الجسم.

يؤدي تراكم الترسبات على الأسنان من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال الإصابة بالالتهابات. كما تشير الالتهابات المتكررة في الفم إلى وجود نسبة مرتفعة من السكر في الدم، وهي دلالة على مرض السكري.

في هذا الإطار، ذكر موقع "كليفلاند كلينك"، أبرز النصائح للحفاظ على صحة الأسنان.

1- المتابعة الدورية

ينصح الطبيب تود كوي بزيارة الطبيب كل ستة أشهر من أجل التأكد من عدم وجود مشاكل صحية كسرطان الفم أو مشاكل أخرى تتعلق بأمراض اللثة.

2- استخدام المعدات المناسبة

يجب استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة أو اختيار الفرشاة الكهربائية، إضافة إلى استخدام الخيط بشكل منتظم وغسل الفم بواسطة غسول الفم مرة يومياً. فمن خلال هذه المعدات، يتجنب الفرد أمراض اللثة أو تسوس الأسنان.

3- تناول الخضروات

استبدل الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر بأطعمة صحية كاللبن والفاكهة والخضروات، لأنها تساعد على إزالة ترسبات الطعام من بين الأسنان. كما تساعد اللعاب على تحييد الأحماض المسببة للبلاك في الأسنان.

4- تقلل خطر الإصابة بالسرطان

إنّ الفحص الدوري للأسنان يحمي الفم من الإصابة بمختلف أنواع السرطان بما فيها سرطان الفم. إذ أظهرت الدراسات العلمية أنّ الأشخاص المدخنين تزداد عندهم فرص الإصابة بسرطان الشفتين واللسان والجيوب والحلق والفم أكثر من غيرهم.