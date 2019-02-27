"نسيم الأندلس" تُطلق مجموعة أزياء مميزة لربيع ٢٠١٩

أطلقت دار أزياء "نسيم الأندلس" المتصدرة في الأزياء الراقية بطابع مغربي مجموعة ٢٠١٩ المستوحاة من أفخم مستويات الفن المعماري في المغرب , حيث استخدمت المصممتان في التصاميم الجديدة نماذج من الزخرفة الإسلامية التي تعتمد في تزيين الأبواب الخشبية والجدران في القصور الأندلسية والمباني العتيقة والعريقة بالتاريخ والحضارة.

واعتمدت المصممتان أقمشة فاخرة مثل الاورغنزا الإيطالي و الشيفون الفرنسي في درجات ألوان مستدرجة من ألوان الفسيفساء والنقوش , أما بالنسبة للقصات فقد اتبعت المصممتان النمط نفسه الذي يميز تصاميم "نسيم الأندلس" من قصات حديثة وأنيقة مليئة بالأنوثة وتبرز الشغل اليدوي المغربي بطريقة مبتكرة تعطي تخاطبًا بين الماضي والحاضر , جميع التفاصيل والتطريزات اليدوية وُلِدت من رغبة المصممتان لإحياء الحرفة المغربية وتطويرها لتتماشى مع الموضة مع طابع أنثوي يحاكي الطبيعة.

يربط بين "نسيم الأندلس" وفندق "رافلز" في دبي علاقة وطيدة , حيث تم اختيار الجناح المغربي في الفندق ليتم تصوير المجموعة فيه وبالتحديد الأبواب الخشبية المزخرفة التي ألهمت المصممتان لتصميم هذه المجموعة , التفاصيل الغنية في الأبواب تماشت مع الألوان الزاهية للفساتين والأزياء مما نتج عن صور حالمة وخلابة.

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