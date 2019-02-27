جيجي حديد تتألق بإطلالة أنيقة في باريس

تتألق عارضة الأزياء، جيجي حديد، على منصات عروض الأزياء في أسابيع الموضة، وهي تنقل اتجاهات الموضة من على المنصات إلى الحياة اليومية، وظهر ذلك عند وصولها إلى مطعم "بولو"، في باريس، الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العارضة الأميركية، 23 عامًا، ظهرت متألقة وهي ترتدي سترة سوداء، أقرنتها بنظارة شمسية صغيرة الحجم، وحذاء بوت كاوبوي، كما اعتمدت كامل الإطلالة بالأسود، فيما عدا الحذاء باللون البني.

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واعتمدت حديد، الحذاء بكعب عالي ورقبة عالية تصل إلى الركبة، أما المكياج كان خفيفًا، ورفعت شعرها في تسريحة كعكة رائعة، وجلبت عارضة الأزياء، أكثر اتجاهات الإكسسوارات شهرة على منصة عرض الأزياء إلى مظهرها اليومي، حيث النظارة الشمسية الصغيرة الحجم.

وتألقت حديد على منصات عروض الأزياء إلى جانب شقيقتها بيلا، وكذلك عارضة الأزياء أريانا شايك، وكايا غربير، وكانديك سوانيبول.

وجاء ظهورها بعد تكريمها المصمم الراحل كارل لاغيرفليد، بعرض مجموعته لدار أزياء "فيندي"، وقد أشادت في البداية بكارل على "إنستغرام"، الثلاثاء، حين أعلن عن وفاته، وكتبت: "سأفتقد حضورك الذي لا يمكن وصفه، ومشاهدة هدوئك، وأعمالك المذهلة، وتجربة ملابسك ومجموعاتك. أشكرك على إيمانك بي، وعلى الفرص الجميلة التي جلبتها إلى مسيرتي، ولكن في الغالب أشكرك على منحك شرف معرفة السحر وراء الأسطورة، لن يكون هناك كارل لاغريفيلد آخر، أنا غارقة في الحزن اليوم، ولكن مع كثير من الحب والإعجاب والامتنان لك".

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