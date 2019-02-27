للأمهات.. أشهر الأسئلة عن تطعيم الجديري المائي وسعره وجرعاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مادي غيث
ينتشر مرض الجديري المائي في فصل الشتاء خاصة بين الأطفال في المدارس، وهو من الأمراض الفيروسية المعدية ويظهر على هيئة طفح جلدي في الوجه والصدر ثم ينتقل إلى باقى أجزاء الجسم، لذلك تهتم الأمهات بإعطاء الطفل التطعيم الخاص بالمرض لتجنب الإصابة به.
يوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير مركز الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح (فاكسيرا)، كل المعلومات الخاصة بالتطعيم.
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