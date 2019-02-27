كيف تخسرين وزنك الزائد بعد الأربعين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ -

بعد تجاوز الأربعين يصبح من الصعب على المرأة فقدان الوزن، وذلك بسبب ضعف عملية الأيض، ونقص متطلبات الطاقة، فضلا عن انتقال المرأة لما يعرف بسن اليأس، ولكن الخبراء يقدمون بعض النصائح والإرشادات للمساعدة على فقدان الوزن في هذه المرحلة:

تغيير النظام الغذائي

أكد الخبراء أنه سيكون هناك زيادة شيئا ما في وزن الجسم بعد سن الأربعين، إذا لم يتم تعديل النظام الغذائي أو تقليل كمية الطعام أو ممارسة الرياضة بشكل أكبر، وذلك بسبب قلة حاجة الجسم للطاقة والتغير الطارئ على عمليات الأيض، ونصح خبراء التغذية بالاعتماد أكثر على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وفي حالة الزيادة أو النقص المفاجئ في الوزن فإنه ينبغي استشارة الطبيب على الفور.

البحث عن الرياضة المناسبة

نظرا لأنه ينبغي ممارسة الرياضة بشكل منتظم بعد سن الأربعين، فمن الضروري أن يتم الاستمتاع بها، ولذلك أوصى الخبراء بالبحث عن نوع الرياضة المناسب الذي يبعث على السعادة، ومن الأفضل ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثلاثين دقيقة.

تجنب التوتر

يعمل التوتر والضغط العصبي المستمر على زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، وبالتالي انخفاض مستوى سكر الدم، مما يتسبب في الشعور بالجوع ورغبة شديدة في تناول المزيد من الطعام.

النوم بشكل كاف

النوم بشكل جيد ليس شيئا هاما فقط للنشاط البدني والمظهر الجيد، ولكنه هام أيضا لعمل الأيض بشكل صحيح.

الديتوكس

تنظيف الجسم من السموم لا يترتب عليه فقط الشعور بالراحة والصحة، بل يساعد أيضا على فقدان الوزن الزائد من الجسم، وهنا يمكن الاختيار بين نظام كامل من 14 يوما أو أيام فردية في الأسبوع للتخلص من السموم.