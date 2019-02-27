لماذا يجب دمج البيض في أي نظام غذائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن أي نظام غذائي لا بد أن يشتمل على البيض لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة خاصة للأشخاص، الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

ونظرا لأن وجبة الإفطار تعتبر الأهم، فيجب أن تحتوي هذه الوجبة على البروتين والألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية، ولذلك يعد البيض خيارا مهما لوجبة الإفطار لاحتوائه على العديد من هذه المواد.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن البيض غني بالدهون الصحية وقليل السعرات الحرارية بشكل كبير، كما أن صفار البيض يعتبر من المصادر الغنية بفيتامين D المهم للجهاز المناعي وتقوية العظام.

وبسبب المحتوى العالي من البروتين يعتبر البيض من الأطعمة المثالية، التي تشعر المرء بالشبع، كما أنه ينشط أيضا من عملية الأيض.