على طريقة "للرجال فقط".. "إنجي" تتحدى نظرة المجتمع وتعمل في مجال البترول

اختلفت عن الآخرين وحاولت أن تقوم بشيء ترغب فيه بدخولها مجال كان حكرا على الرجال، إنجى سالم، ولدت في مدينة دسوق بكفر الشيخ، اختارت العمل في مجال البترول، على طريقة فيلم "للرجال فقط" بطولة سعاد حسني ونادية لطفي، لتثبت أنه لا وجود لمهن حكر على الرجال.

تخرجت في كلية علوم جامعة دمياط عام 2013، وتخصصت قسم جيولوجيا وكيمياء، وتقول في حديثها لـ«هُن»، «كنت من الأوائل على القسم على الرغم اني مكنش عندى أمل أني أدخل قسم البترول، دخلت برنامج اسمه (الأمل)، ده برنامج بيعمل امتحانات للعشرة الأوائل من كل جامعات مصر وكنت محظوظة كفاية اني وقع عليا الاختيار وتم ترشيحى للعمل في شركة عالمية في مجال البترول».

طموحاتها لم تقف عند حدود الدراسة بل امتدت لتشمل عمل الماجستير في جيولوجيا البترول من جامعة القاهرة عن استكشاف الغاز في دلتا النيل مصر.

عملت «إنجى»، في مجال البترول منذ خمس سنوات، عملت كچيولوچى استكشاف فى مجال البترول والغاز في إحدى الشركات الأمريكية لمدة أربع سنوات، وتعمل الآن مهندسة اختبارات ومعايرة فى إحدى شركات الخدمات البترولية.

لم تغفل الفتاة العشرينية فضل أهلها عليها في وصولها إلى هذه المرحلة: «أهلي كافحوا معايا كتير جدا وبالذات أمي اتحدت كل حاجة علشان أعرف أحقق ذاتي هي السبب في أي نجاح وصلتلوا وتشجيعى المستمر أن مفيش مهنة حكر على الرجال».

دراستها الأكاديمية لم تؤثر على أنشطتها المجتمعية، كتعليم أطفال العشوائيات ورعاية الحيوانات بدون مأوى، كذلك تلقي محاضرات مجانية فى المهارات الشخصية للطلبة في مختلف الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة وعين شمس والمنوفية وطنطا لتأهيلهم لسوق العمل.

تمكنت «إنجي»، بجانب عملها في مجال البترول، الحصول على العديد من الميداليات في رياضة جرى المسافات الطويلة، مضيفة: «الرياضة مهمة جدا للحفاظ على الجسم وصحته علشان كده حرصت إني لازم أمارس رياضة أثناء عملي».

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