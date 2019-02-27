باحثون يخترعون حبوبا ذكية لإيصال الأنسولين إلى المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ-

توصل باحثون أمريكيون من معهد "ماساتشوستس" للتقنية إلى حل مستقبلي لمرض السكري، وذلك عن طريق تطوير حبوب ذكية مهمتها حقن جرعات من الأنسولين في فترات معينة ضمن جدار المعدة عن طريق إبرة مدمجة.

وقال روبرت لانجر الأستاذ في معهد "ماساتشوستس" - في بيان صحفي - "متفائلون جدا بهذا النوع الجديد من الحبوب التي يمكن أن تساعد مرضى السكر أو أي مرضى يحتاجون إلى علاج يعطى عن طريق الحقن فقط، كما يساعد تصميم الحبة الخارجي على بقاء قاعدتها ملامسة لبطانة المعدة، موضحا أنه تم استنباط تصميم الحبة من تصميم الهيكل الخارجي للسلحفاة، والذي يمكنها من استعادة توازنها".

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وقالت ماريا خوسيه ألونسو أستاذة علوم التقنية الحيوية والصيدلانية في جامعة سانتياجو دي كومبوستيلا في إسبانيا "هذه أكثر تقنية مبهرة وفعالة لإيصال الدواء إلى جسم المريض".

وتحتوي الحبوب الذكية على النوع ذاته الموجود في إبر الأنسولين لكن بشكل مضغوط ما يزيد من مدة إطلاق الأنسولين داخل جدار المعدة إلى أكثر من ساعة تقريبا، لتطرح بعد ذلك الحبة من الجهاز الهضمي مع فضلات الجسم.

وحققت الحبوب نتائج إيجابية في التجارب التي أجراها الباحثون على الحيوانات.. كذلك يمكن لهذه الحبوب أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في حياة مرضي السكري في جميع أنحاء العالم