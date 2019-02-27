الامارات | مائدة «مراس».. عامرة بالمذاقات خلال «دبي للمأكولات»

شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة «مراس».. عامرة بالمذاقات خلال «دبي للمأكولات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «سيتي ووك» أعدت باقة فعاليات جوالة مرتبطة بالمأكولات. من المصدر

أطلقت وجهات «مِراس» في دبي فعاليات تشجّع الزوار على استكشاف المذاقات المتنوعة والاستمتاع بها، ضمن الدورة السادسة من مهرجان دبي للمأكولات 2019.

وعلى امتداد فترة المهرجان، حتى التاسع من مارس المقبل، تُقدم وجهات «مِراس» جدولاً حافلاً بالتجارب التي تتنوع بين تذوق وإعداد وتنسيق الطعام، وحضور تحديات الطهاة المباشرة في المطبخ المفتوح، كما يمكن للصغار تعلم الزراعة العضوية، وكيفية نحت تشكيلات فنية صالحة للأكل.

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وتجمع وجهة «السيف» خيارات عصرية وتراثية خلال المهرجان، مع تشكيلة من تجارب الطعام التي تشمل سلسلة من المطابخ. بينما يشتمل عرض وجهة «لا مير» خلال مهرجان دبي للمأكولات، على تجربة تناول الطعام بجانب الشاطئ، التي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بوجباتهم مع العائلة والأصدقاء داخل العرائش الخشبية المقامة على طول الشاطئ.

بينما تنتظر تصاميم مميزة ونكهات غنية زوار «ذا بييتش» خلال «دبي للمأكولات»، إذ تستقبلهم مجسمات الطعام العملاقة في الوجهة واحتفالية ألعاب نارية.

وتستضيف «ذا بييتش» أيضاً أنشطة ترفيهية مخصصة للصغار، يتعلمون فيها أساليب الابتكار في نحت ورسم أعمال فنية من الطعام. ويمكنهم أيضاً اختبار حياة الطهاة في قبعات ومآزر مرحة من تصميمهم. أما في «سيتي ووك» فتقدم مجموعة من الطهاة المحترفين عروضاً خاصة أمام الزوار خلال الثالث والسابع من مارس المقبل. ويتقابل الطهاة وجهاً لوجه في مطابخ «سيتي ووك» المتنقلة، للفوز بتقدير الزوار على ابتكاراتهم في الطهي. حيث سيقوم الطهاة المشاركون في المواجهة بالطهي في ثلاث جولات تقام أيام الأول والثاني والثامن من مارس المقبل. كما تتميز وجهة «سيتي ووك» بفعاليات الترفيه الجوالة المرتبطة بالمأكولات، التي تشمل عروضاً غنائية وموسيقية. يستضيف «بوكس بارك» خلال المهرجان مجموعة من الأنشطة المصممة خصيصاً لتثقيف الصغار حول متعة الزراعة العضوية. وبدءاً من العروض المميزة للطعام العضوي، وحتى المزرعة المكونة من أوانٍ عضوية خاصة، والصندوق الرملي، تقدم هذه الوجهة أفكاراً لتعليم الأطفال عادات الأكل السليمة. وتستضيف وجهة «كايت بييتش» خبير لياقة بدنية لإقامة جلسات عن التوازن الصحي بين الطعام والنشاط البدني، وتدعو زوارها إلى المشاركة في مجموعة من الحصص التي تشمل جلسات اليوغا والزومبا والأفرو - فيت، أثناء استمتاعهم بالعروض الموسيقية الحية.