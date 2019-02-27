الامارات | الشرقي والمعلا يقدّمان واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود المحيربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقي والمعلا يقدّمان واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود المحيربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء إلى أبناء وأسرة الفقيد عبدالله المسعود المحيربي، رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته، أمس، مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء إلى حميد وخليفة عبدالله محمد المسعود المحيربي، في وفاة والدهما عبدالله المسعود المحيربي.

وأعرب سموه خلال زيارته، أمس، مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، عبدالله محمد المسعود المحيربي.

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وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان «إن الراحل المغفور له عبدالله المسعود، قامة سامقة من قامات الوطن ومن رجاله الكبار، كان رمزاً للعطاء والوفاء، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وقدم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله محمد المسعود. وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.