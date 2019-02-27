الامارات | «براند دبي» يحلّق بطموحات «أفضل صنّاع القهوة» في فضاء عالمي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهال بدري وعائشة بن كلّي تتوسطان الفائزين الستة في مسابقة أفضل صنّاع القهوة بدبي. من المصدر

يتوجّه إلى أمستردام، اليوم، الفائزون الستة ضمن مسابقة «أفضل صنّاع القهوة في دبي»، التي نظّمها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في يناير الماضي، بالشراكة مع موقع «ذا هانتر»، وأعلنت نتائجها، أخيراً، وذلك للمشاركة في أكبر تجمّع عالمي متخصص في هذا المجال، وهو مهرجان القهوة العالمي في العاصمة الهولندية، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل.

وتأتي المشاركة بدعم من «براند دبي»، ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي»، بهدف الإسهام في دعم روّاد الأعمال المتميزين في الإمارة، وتسليط الضوء على مشروعاتهم وما يقدمون من منتجات وخدمات على قدر كبير من التميز، إذ تم اختيار الفائزين في المسابقة عن طريق التصويت، الذي شارك فيه ما يزيد على 7000 من محبي القهوة في دبي.

وقالت مديرة «براند دبي»، نهال بدري: «يسعدنا أن نقدم هذا الإسهام من خلال مبادرة (بكل فخر من دبي)، إذ نسعى إلى إلقاء الضوء على مشروعات ناجحة تجسّد الدور الذي لعبه الفكر المبدع في تكوين ملامح ثقافة ريادة الأعمال في دبي وما يتوافر فيها، وكذلك ضمن مختلف أنحاء دولة الإمارات، من بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والناشئة، بما يشكله هذا القطاع من قيمة كجزء مهم من بناء الهيكل الاقتصادي للمدن والدول حول العالم».

وأضافت: «تعدّ صناعة القهوة من الصناعات ذات الانتشار الكبير، لما يتمتع به هذا المشروب من شعبية كاسحة حول العالم، في حين تُعدّ هذه الصناعة أيضاً اليوم مكوناً من مكونات الحياة العصرية، ومع الطبيعة العالمية لمجتمع دبي، وما تضمه من جاليات لأكثر من 200 جنسية، تشكل صناعة القهوة عنصراً رئيساً من الحياة اليومية فيها، لذا كان التفكير في اختيار روّاد أعمال متخصصين في هذا المجال، لإلقاء الضوء على قصص نجاحهم التي بدأوا سطورها من دبي، ولنكون داعمين لهم لمزيد من النجاح والتطور، بما يفتحه الحضور في مثل هذا المحفل العالمي من قنوات جديدة للنمو، وتوسيع آفاق العمل بعلاقات، وربما شراكات محتملة جديدة مع أطراف أخرى حول العالم، ونحن نتمنى لهم جميعاً كل التوفيق في هذا الشأن».

مساحة نموذجية

ويتيح الحضور العالمي الفرصة لروّاد الأعمال أصحاب المقاهي الفائزة في المسابقة لاكتشاف فرص غير مسبوقة، للتعرف إلى تجارب وأفكار وأساليب وتقنيات جديدة تدعم أعمالهم، علاوة على ما تمثله المشاركة من فرصة لتوسيع نطاق أعمال المشاركين عبر الاتصال المباشر مع العارضين والزوّار، الذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف زائر يفدون إلى العاصمة الهولندية خصيصاً لهذا الحدث من مختلف أنحاء أوروبا والعالم، إذ يمثل المهرجان مساحة نموذجية للتعريف بالأعمال وإنشاء علاقات تعاون جديدة بين العاملين في هذا المجال من شتى بقاع العالم.

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والمقاهي الست الفائزة التي سيضمها الوفد هي: «نايت جار»، و«بي دي إل كوفي»، و«فارمرز»، و«إسبريسو لاب»، و«هوم بيكري»، و«الخيمي»، إذ سيتاح لروّاد الأعمال المشاركين العديد من الأنشطة، التي ستراوح بين عرض منتجاتهم والتعريف بها، والحديث ضمن جلسات حوارية مصممة خصيصاً لهم تضم مجموعة من الخبراء أمام جمهور المهرجان.

جلسات

وستتخلل المهرجان جلسة نقاشية خاصة بعنوان «صناعة القهوة في دبي.. الفرص والتوجهات»، وستدير الحوار فيها تنفيذي أول الدبلوماسية الثقافية، «براند دبي»، عائشة بن كلّي، إذ سيتناول النقاش العديد من الجوانب المتعلقة بصناعة القهوة في دبي ودولة الإمارات، وما تمثله من مدلولات ذات أبعاد اجتماعية وثقافية، لارتباط القهوة بالموروث والعادات والتقاليد الخليجية والعربية، علاوة على مساقاتها المعاصرة كمشروب ذي شعبية كبيرة حول العالم.

إضافة إلى ذلك، ستُتاح فرصتان للحديث بشكل مستقل لكل من «إسبريسو لاب»، و«فارمرز»، من خلال جلستين على الترتيب، سيكون عنوان الأولى «القهوة الخاصة - رحلتي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والثانية بعنوان: «مزيج الصحة بنكهة القهوة الخاصة»، في حين سيميز المشاركة من خلال جناح براند دبي في المهرجان، لمحات إبداعية من خلال الفنان الإماراتي غانم مبارك، الذي سيقدم اسكتشات مميزة بالرسم على الأكواب المخصصة للقهوة، وأيضاً الفنانة الإماراتية حصة العوضي، التي ستقدم وبالاستعانة بالتقنيات الرقمية عملاً فنياً مستوحى من التراث الإماراتي، وعلاقته بمشروب القهوة العربية. وعن الأنشطة التي ستتضمنها المشاركة، قالت عائشة بن كلّي: «نتطلع من خلال الحضور في هذا الحدث العالمي الكبير إلى منح الفرصة كاملة لروّاد الأعمال الفائزين في مسابقة أفضل صنّاع القهوة في دبي، لإبراز تجاربهم الناجحة، وتقديم صورة عن مجتمع ريادة الأعمال، والكيفية التي تتيح بها دبي المجال أمام أصحاب الأحلام الكبيرة لبدئها وتحويلها إلى حقيقة في بيئة نموذجية تسمح بتوسيع الفرص وبناء شراكات جديدة، ويسعدنا أن نتيح هذه المساحة لنماذج متميزة، لتمكينهم من التفاعل مع طيف واسع من المعنيين بمجال تخصصهم عالمياً، بما في ذلك من فوائد عديدة، ربما أهمها الأفكار الجديدة التي يمكن الاستعانة بها في توسيع نطاق أعمالهم».

فعاليات وتذوق

ضمن المشاركة في مهرجان القهوة العالمي، التي سيقودها فريق «براند دبي»، ستتنوّع الأنشطة المدرجة على جدول روّاد الأعمال، على مدار فترة المهرجان الممتدة على مدار أربعة أيام، منها المشاركة في جلسات حوارية، وورش عمل حول موضوعات ذات صلة بصناعة القهوة، وكذلك المشاركة في مسابقات سيتضمنها المهرجان.

وسيحفل جناح «براند دبي» بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك فتح المجال للزوّار لتذوق المنتجات المُعدّة من قبل الفائزين الستة في مسابقة أفضل صنّاع القهوة بدبي.

• 6 مقاهٍ فائزة سيضمها الوفد: «نايت جار»، و«بي دي إل كوفي»، و«فارمرز»، و«إسبريسو لاب»، و«هوم بيكري»، و«الخيمي».