الامارات | نوال الزغبي وماجد المهندس: أمسية «المجاز» استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي وماجد المهندس: أمسية «المجاز» استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوال الزغبي ستقدّم للجمهور أغنيات حصرية من ألبومها الجديد. أرشيفية

وعد كل من النجمة نوال الزغبي، والفنان ماجد المهندس، اللذين سيحييان، بعد غد، حفلاً على مسرح المجاز في الشارقة، جمهورهما بأمسية حافلة بالطرب والذوق الرفيع.

وأكدت الفنانة اللبنانية أن وجودها في الشارقة سيكون لقاءً استثنائياً مع جمهور يمتاز بتنوّعه وذوقه الرفيع، مشيرة إلى أنها ستقدّم للجمهور أغنيات حصرية من ألبومها الجديد 2019، إلى جانب باقة من أغنياتها القديمة التي لطالما نالت أعجاب الجمهور، لاسيما تلك التي قدمتها باللهجات الخليجية المختلفة.

وأضافت الزغبي: «لا شك أن اللقاء مع جمهور متنوّع مثل جمهور الشارقة، هو مكسب مهم للفنان، خصوصاً أنها المرة الأولى التي أتواجد بها في الشارقة، التي تمتلك سُمعة طيبة في الوطن العربي، فيسعدني أن ألتقي جمهوري على مسرح المجاز، إلى جانب نخبة من النجوم والفنانين العرب». من جهته، أعرب الفنان ماجد المهندس عن سعادته لاقتراب موعد لقائه بجمهوره في الشارقة، معتبراً أن «هناك كثيراً من المقومات التي تميّز الإمارة، التي تعدّ عاصمة للفن والثقافة، وبيئة خصبة للفنانين والمبدعين على اختلاف تخصصاتهم». وقال: «يسعدني أن أشارك جمهوري الحبيب باقة من الأغنيات المفضلة لديهم، والتقيهم على خشبة مسرح المجاز». وتابع المهندس: «تعكس الأمسيات الفنية، التي ينظمها مسرح المجاز، جهود الشارقة في دعم الحركة الفنية العربية، وتعزيز دور وحضور الفنان فيها، لذلك يسعدني أن أكون واحداً من الفنانين، ويشرفني أن أكون جزءاً من حدث يجمع مختلف أطياف الجماهير على الموسيقى ولغة الجمال، ولأنني أؤمن بأن الفنّ النبيل يحتاج إلى جهد كبير وإخلاص يسعدني على الدوام أن ألتقي جمهوري العربي في عواصم العالم، لأكون إلى جانبهم، وأقدم الأغنيات المفضلة لهم».