الامارات | ليلة يمنية في «اتحاد الكتاب بأبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة يمنية في «اتحاد الكتاب بأبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والسفارة اليمنية في أبوظبي، ليلةً يمنية، حفلت بالعديد من الفعاليات.

بدأت فعاليات الليلة اليمنية، التي تميزت بحضور لافت، بعرض فيلم وثائقي عن اليمن وجمالها المتنوع بين الجبل والسهل والشاطئ، وركز على تاريخ اليمن العريقة. وثمَّن المشاركون الدور الذي يؤديه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمه لجهود تحرير التراب اليمني بالكامل، واستعادة الشرعية، والمحافظة على أمن المنطقة. وضمت فعاليات الليلة ندوة عن تاريخ الأغنية اليمنية وتنوع مدارسها الفنية، وتاريخها الضارب في القدم. وأدارت الندوة الإعلامية لارا الظراسي، وشارك فيها الباحث في التراث الموسيقي اليمني بدر بن عقيل الذي حلّق في عوالم الأغاني اليمنية، وأسرار بعض قصص الأغاني الشهيرة.

وضمت الليلة كذلك لوحات راقصة، تعبّر عن تاريخ الأقدام الصغيرة التي كانت تبتهج بالصيد على السواحل فترقص، وتفرح بموسم جني المحصول فترقص، وتستعد للحرب فترقص أيضاً. وحضرت اللوحات الراقصة بمصاحبة فرقة النخبة التي أمتعت الحضور بأغانٍ من التراث اليمني في كل محافظاته.

وعلى هامش الفعاليات، أقام المنظمون معرضاً للأزياء والحلي والإكسسورات من مختلف المحافظات اليمنية. وضم المعرض طقس «الشاهي الحضرمي» العتيق. واختتمت الأمسية بإبداع إماراتي، إذ ألقى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الشاعر حبيب الصايغ، قصائد حضرت فيها اليمن، إضافة إلى قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.