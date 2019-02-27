أغلاها بـ360 جنيه.. تعرف على مكياج ميجان ماركل للحصول على بشرة نضرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

تتميز النجمة الأمريكية، ميجان ماركل بإطلالاتها المميزة والمتنوعة، ومن المعروف عنها أيضًا اعتمادها على نفسها في وضع المكياج خاصة إنه بسيط ورقيق للغاية من الألوان الترابية التي تتماشى مع لون بشرتها السمراء الجذاب، الذي يمنحها مظهر براق.

لذا هناك كثير من السيدات تسعى لمعرفة منتجات التجميل التي تستخدمها لتحافظ على جمال بشرتها، وفي هذه الموضوع نستعرض لكم أدوات التجميل المفضلة بأسعار معقولة للغاية، التي تعتمد عليها ميجان ماركل، وفق ما نشره موقع "nexter".

- قلم MAC Eye Kohl in Teddy

تستخدم ميجان قلم كحل باللون النبي الداكن الذي يتماشى مع لون بشرتها الداكنة، والذي يساعد على إخفاء السواد تحت العين. وسعره 18 دولار (أي ما يعادل 324 جنيه مصري).

- أسفنجة Beautyblender Makeup Sponge

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كان من اللافت توهج بشرة ميجان ماركل يوم زفافها، ويرجع ذلك إلى استخدامها هذه الأسفنجة مع كريم ترطيب البشرة فقط، وتبتعد عن استخدام كريمات الأساس، وهي قد ذكرت أكثر من مرة إنها لا تريد أن تخفي "النمش" الذي يظهر في وجهها. والسعر 20 دولار (أي ما يعادل 360 جنيه مصري).

- مسكرة Maybelline Lash Sensational Luscious Mascara

تعتمدت ميجان ماركل ذات العينين البنيتين مكياج العينين السموكي استخدام اللون البني تحت خط الرموش السفلي. والسعر 7 دولار فقط (أي ما يعادل 126 جنيه مصري).

- أحمر شفاه Honest Beauty Lush Sheer Lip Crayon in Chestnut

تحافظ ميجان على ابتسامتها الناعمة، واعتمدت على أحمر شفاه بلون وردي خافت. للحصول على شفاه جذابة ممتلئةـ لتظهر بلوك أنثوي ناعم ورقيق، والسعر 13 دولار (أي ما يعادل 234 جنيه مصري).