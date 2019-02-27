ديدان البطن عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال:

ديدان البطن.. مشكلة صحية يتعرض لها الأطفال في جميع الأعمار، تتعدد أسبابها وأعراضها، ويمكن التعامل معها باتباع بعض الإرشادات لتجنب مضاعفاتها والمشكلات التي قد تسببها.

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