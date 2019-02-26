"الناظر" يناشد الوالدين بعدم ترك أبنائهم ساعات طويلة على الإنترنت

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن هناك ألعاب خطيرة بدأت تظهر على الساحة تشكل خطورة شديدة على حياة الأطفال كونها تدفعهم للانتحار، مناشدا الوالدين بضرورة عدم ترك أبنائهم لساعات طويلة في غرفهم وهم يستخدمون الإنترنت.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ONE"، أن ألعابا خطيرة غزت الأسواق المصرية مؤخرًا، كما أن عدم اهتمام الأسرة بتنمية مهارات الأبناء الرياضية وتفريغ الطاقات الكبيرة لدى النشء تمثل خطورة كبيرة على حياة الأطفال.

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إلى أن الطفل الذى لم يتجاوز 6 سنوات لا يجب أن يجلس على الأجهزة أكثر ساعة بحد أقصى، حيث إن الأطفال يفقدون تركيزهم عندما يمارسون هذه الألعاب.

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