بعد فستان "بورتر".. مشاهير ارتدوا ملابس نسائية في حفلات رسمية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بسترة كلاسيكية أنيقة مع تنورة نسائية.. هكذا ظهر الفنان الأمريكي بيلي بورتر بملابس أشبه بالتصميم النسائي في حفل توزيع الجوائز الأوسكار الـ91، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع تواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض إطلالته غريبة وغير مفهومة.

إلا أن هذا الفنان الأمريكي لم يكون الأول الذي يظهر في احتفالية مرتديًا زيًا أشبه بملابس النساء، إذ هناك عدد من المشاهير والنجوم الرجال الذين سبقوه في ارتداء ملابس نسائية مثل الفنان جوناثان فان نيس في حفل الإيمي عام 2018، وكذلك ابن الفنان الشهير جيدن سميث ابن الممثل الشهير ويل سميث الذي ظهر في أكثر من مناسبة بتنانير نسائية.

يذكر أن "بيلي بورتر" قال لمجلة "فوج" المتخصصة في عالم الموضة والأزياء بنسختها الإنجليزية: "أنا رجل في ثوب امرأة، وأريد أن أوصل للناس رسالة معينة، وهي احترام الآراء المختلفة، وليس من الضروري الاتفاق على كل ما تريد فعله".

وفي هذا الموضوع جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز المشاهير الذين ألتقط لهم صور بملابس نسائية في احتفالات مختلفة.

- كينان لونسديل

ظهر الممثل الاسترالي "كينان" (27 عامًا) في إحدى المناسبات العامة مرتديًا سترة بدلة رجالية كحلية اللون، ونسق معها تنورة بها ألوان مختلفة، وعليها مجموعة أوراق "كوتشينا". وقد كتب تغريدة مصاحبة للصورة يدعو فيها الشباب إلى التوقف عن ارتداء الملابس النسائية.

- مارك جايكوبس

كذلك ظهر مصمم الأزياء الأمريكي "مارك" بملابس نسائية في حفل بمتحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، إذ كان يرتدي قميص شفاف طويل باللون الأسود، ومن الأسفل شورت أبيض.

- جيدن سميث

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من المعروف عن ابن الفنان الشهير ويل سميث البالغ من العمر 20 عامًا، ظهوره في عدد من الصور المختلفة مرتديًا ملابس نسائية. إذ تنتشر له صورًا كثيرة على صفحته الشخصية.

- ديفيد باوي

وهو المغني الشهير، من أصل إنجليزي، ومواليد عام 1947، وهو من المعروف عنه تقديمه لموسيقى مميزة الذي استخدمها لتحرير نفسه، وله صورة شهيرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يجلس على أريكة ومرتديًا فستان حريمي، وكان الهدف من وراء الصورة هو دعوة لمعاملة المرأة كإنسان لها حقوق مثل الرجل.

- فين ديزل

ظهر الفنان الشهير على خشبة المسرح مرتديًا تنورة من القماش الجلدي، خلال حفل توزيع جوائز MTV Europe Music Awards 2003، وقد أثار جدل كبير وقتها.

- يونج ثاج

هو واحد من أشهر مغنيين الراب، الذي له شعبية كبيرة حول العالم، فيما قد يرى البعض إنه غريب الأطوار خاصة إنه قال أكثر من مرة إنه يرى أن الملابس تعبر عن شخصيته وتفكيره وهو لا يشغله أن هذه الملابس نسائية أم رجالية.