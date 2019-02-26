تسبب في وفاة عروسين بالهرم.. كيف تحمي أسرتك من "القاتل الصامت"؟

لفظ عروسان أنفاسهما الأخيرة، داخل شقتهما بمنطقة المريوطية بالهرم، بعد مرور 48 ساعة، فقط من الزفاف.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن والد العريس أجرى اتصالاً به عدة مرات ولم يجيب على هاتفه، مما دفعه للذهاب إلى شقة نجله، وطرق الباب ولم يجيب أحد، مما دفعه للاستعانة بالجيران وكسر باب الشقة، وعندما دخلوا الشقة عثر على نجله وعروسته متوفيين في الحمام، بسبب بخار الماء.

ومؤخرًا ارتفع عدد ضحايا الاختناق بالغاز، والمعروف بـ"القاتل الصامت"، كونه عديم اللون والرائحة وينبعث من وحدات التدفئة المنزلية، كما إنه يمنع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع، وموجود عادةً بالشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز.

ويرصد "هُن" عدة نصائح لتجنب "القاتل الصامت":

- سخان الغاز:

- اتبعي دائمًا إرشادات التشغيل على الجهاز أو الموجودة في الدليل.

- إذا كان لديك جهاز سخان غاز مفتوح، قومي بتقييد مدى استخدامه.

- ضعي السخان بجانب نافذة للتهوية، لأنها تسمح للهواء النقي بالدخول، وخروج الدخان.

- تجنب تشغيل مراوح العادم "الشفاطات"، إذا كان لديك سخان غاز غير مملوء أو مفتوح، لأن هذا قد يتسبب في تسرب أول أكسيد الكربون إلى الغرفة.

- نظفي المدفأة عند توقف السخان، لتقليل تراكم الغبار عن طريق تفريغ أي مجاري هواء أومن خلال فتحات تهوية الهواء الباردة.

- تجنب التدخين بجانب السخان.

- منع الأطفال الصغار من لمس الأسطح الساخنة جداً من السخان.

- كوني حذرة عند تجفيف الملابس في الداخل، واحتفظي بجميع المواد القابلة للاشتعال على بعد متر واحد على الأقل منه.

- لا تتركي سخان الغاز يعمل عند النوم.

- حاولي الابتعاد عن حرق القمامة أو الأوراق بجانب السخان.

- تجنبي فتح المصابيح الكهربائية، إذا استنشقتِ رائحة الغاز.

- نصائح لاستخدام الشوايات بأمان:

- قومي بقراءة الدليل والإرشادات جيدًا.

- اختيار مكان جيد التهوية، ويفضل مكان مفتوح للشواء.

- عدم ترك الشواية مشتعلة بالأماكن المُغلقة لفترات طويلة.

- تأكدي من وضع الشواية على سطح ثابت ومقاوم للحرارة، قبل بدء إشعالها.

- احرصي على وجود مروحة لتجنب سخونة الشواية.

- قومي بتخزين الفحم الجاف في مكان جاف، ولا تستخدمي مواد حارقة لإشعاله.

- تفقدي أنبوب الغاز بشكل دوري.

- نصائح لاستخدام الدفايات بأمان:

- احرصي على تنظيفها بشكل دوري.

- احفظيها بمكان جاف، طيلة فترة التخزين.

- لابد من فحصها من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز.

- فتح النافذة عند استخدام الدفاية، لتجنب الاختناق.

- ضعيها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

- ابتعدي عن السجاد ذو الخيوط "البلوستر".

- تجنبي وضع الدفاية الوصلات الكهربائية.

وكان مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية حذر من تسرب غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ"القاتل الصامت"من الأجهزة المنزلية، خاصة إن استنشاقه يؤدي إلى الوفاة.

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