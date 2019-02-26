من ماكس مارا إلى برادا.. إليكِ أفضل الأحذية بأسبوع الموضة في ميلانو لموسم الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سارة ساويرس

حرص مصممي الأزياء فى أسبوع الموضة بميلانو، أن تظهر تصميماتهم فى أفضل هيئة وأبهى حلة، وأكملوا أناقتها بأحزية مناسب، إذ طغت الأحذية الشتوية الجلدية بأشكالها المتنوعة ضمن عروض شتاء وربيع 2019.

وتألقت عارضات الأزياء بأنواع مختلفة ذات ألوان لامعة، عالية، من الجلد، كما انتشر أسلوب الأحذية المكتنزة ذات الألوان الناعمة والهادئة، لتناسب الملابس الكلاسيكية.

وتميزت أحذية Tod's، باللون البني الفاتح الأنيق، والأحذية الطويلة مثل "البوت" المصنوعة من الجلد، أما ماركة "برادا" فضلت اللون الأسود والكعب العالي فى تصميمات أحذية شتاء 2019.

فيما ظهرت الألوان اللامعة بقوة فى علامة "آرثر أربيسر"، واختارت اللون الأحمر الغامق، كأحدث مجموعة لها تم عرضها فى أسبوع الموضة فى ميلانو.

وتنوعت ألوان البوت من مجموعة "ماكس مارا" بمختلف الألون بنفس الطول، حيث جاءت فى التصميمات الأبيض، ودرجات الألوان البينة، واللون اللبني الأنيق بنفس التصميم.

ونستعرض فى الألبوم المرفق بالأعلى أفضل أحذية التى تم عرضها فى أسبوع الموضة في ميلانو 2019: