محمد اسماعيل - القاهرة - أسماء أبوبكر الروماتويد وكثير من الأمراض التي يصاحبها التهابات في المفاصل، تسبب مضاعفات متعددة للعظام وأعضاء الجسم المختلفة، لذلك يحتاج الشخص المصاب بها إلى تناول بعض المكملات الغذائية بجانب الأدوية التي تساعد في السيطرة على المرض، لتقليل فرص حدوث أي مضاعفات. لمزيد من القراءة عن لتجنب المضاعفات.. مكملات غذائية لمرضى الروماتويد والتهاب المفاصل اضغط هنا

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