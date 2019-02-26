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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك عدد كبير من جمهور الفنان محمد رمضان فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة برازيلية ترقص على أغنيته الأخيرة، والتي تحمل اسم “مافيا”.
وكان النجم محمد رمضان قد طرح أغنية “مافيا”، يوم 1 يناير من عام 2019 وحققت ضجة كبيرة وقت طرحها.
كليب “مافيا”، من إخراج ياسر سامى، وكلمات محمد الفنان، وشيندى، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتى.
والجدير بالذكر أن الكليب حقق نسبة مشاهدات عالية على موقع اليوتيوب منذ طرحة حتى الان تجاوزت 70 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة برازيلية تشعل مواقع التواصل بالرقص على أغنية «أنا مافيا».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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