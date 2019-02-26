"مش بس سلطة".. مأكولات يمكنك تناولها ليلا لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يحتار متابعو النظام الغذائي رغبة في إنقاص الوزن، في اختيار الأطعمة الصحية التي تساعدهم على تحيقي ذلك، ومن المتعارف عليه أن الزبادي أو طبق السلطة من الوجبات الخفيفة التي تساعد على إنقاص الوزن.

لكن هذا المعتقد خطأ، يفضل تناول الأطعمة المطهية التي تمكن المعدة من تشغيل عملية حرق الدهون، إذ تعتبر السلطة من الأطعمة غير المطهية، وبمجرد تناولها ستُخزن في المعدة لفترات طويلة، لذلك لا ينصح بتناولها على وجبة العشاء، يمكنك تناولها على وجبة الإفطار لمد الجسم بالنشاط والحيوية، بحسب ما جاء في موقع Everyday health المتخصص في مجال الطب.

وفيما يلي، بعض المأكولات التي يمكنك تناولها على وجبة العشاء، وفي نفس الوقت تساعدك على إنقاص الوزن في السطور التالية:

1- البيض:

يعتبر البيض من الأطعمة التي تساعدك على إنقاض الوزن، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية التي تجعلك تشعر بالشبع بأقل سعرات حرارية.

2- السالمون:

يحتوي السالمون على دهون صحية، فهو من الأطعمة التي يجب تناولها عند اتباعك لنظام صحي؛ نظرًا لأنه يساعد الغدة الدراقية أن تعمل بكفاءة عالية، وبالتالي تسرع من عملية الأيض.

3- صدور الدجاج:

يمكنك تناول صدور الدجاج المشوية على وجبة العشاء، إذ تحتوي صدور الدجاج على كمية عالية من البروتين الذي يساعدك في بناء وتقوية العضلات، كما أن تناول البروتين يجعلك تحرق حوالي من 80-100 سعر حراري في اليوم.

4- البطاطس المسلوقة:

يعتقد كثير من الأشخاص أنّ تناول البطاطس في الريجيم أمر غير صحيح، لكن يمكنك تناولها بطريقة صحية من خلال سلقها، إذ تعتبر البطاطس من النشويات الصحية التي يمكنك استبدالها بدلًا من الأرز، وتحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي.

5- التونة:

التونة صحية عندما تقرر اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، ويمكنك تناولها في وجبة العشاء، وستحصل منها على عديد من الفوائد الصحية كالبروتين والدهون الصحية المغذية للجسم.

6- الشوربة:

إعداد الشوربة المفضلة لديك بمكونات صحية تحتوي كمية غذائية عالية، إضافة إلى أنها تساهم في عملية الهضم، لذلك ينصح بتناولها ليلًا.

7- البقوليات:

كالفاصوليا البيضاء والحمص والعدس، يمكنك تناولها على وجبة العشاء لتعطيك إحساسا بالشبع، ولا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، وتحتوي على كميات كبيرة من البروتين والألياف.