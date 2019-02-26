مايا مرسي: "المرأة تعيش عصرها الذهبي"

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، انطلاق احتفالات عيد المرأة هذا العام بداية من أول مارس وتستمر حتى 16 مارس احتفالا بمرور 200 عاما على حرية المرأة، وتشهد الاحتفالات زخم كبير وأنشطة توعية من خلال الفروع.

جاء ذاك خلال زيارتها لمحافظة الدقهلية اليوم، لتوقيع برتوكول "الإتاحة" لذوي الإعاقة، واستقبلها الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتورة فرحة الشناوي مقررة المجلس بالدقهلية، وعدد من عضوات مجلس النواب عن المحافظة، وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وقالت: "نحن في مصر نعيش العصر الذهبي لحرية المرأة في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فهو يقدر ويحترم المرأة، وهم خط الفاع الثالث بعد الجيش والشرطة".

وأكدت أن فكرة "الإتاحة" بدأت بتوفير كرسي الإعاقة في كل فرع من فروع المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أنها تكون سعيدة عندما تكون في المنصورة لما يحمله اسمها من عزة وكرامة.

وقالت الدكتورة هبه هجرس، عضو مجلس النواب: "فكرنا كيف يحصل ذوي الإعاقة علي خدماتهم فقررنا أن حجر الأساس لتحركاتهم، وذلك من خلال توفير الإتاحة لهم في الشوارع والأماكن الخدمية حتى يحصل على كافة خدماته مثل السليم تماما، ووافقت رئيس المجلس القومي للمرأة، كما وافق عليها المحافظ وبدأ ينفذ في الفكرة".

وأضافت: "كل المباني الجديدة أو الإحلال والتجديد يكون فيه إتاحة لذوي الإعاقة، ومصر ليست القاهرة والجيزة فقط، ولذلك نتحرك مع كل محافظة على حدة، ولا يمنع أن نقيم المزلقان حتى ولو من طين، ونحتاج إلى الوعي المجتمعي لتحقيق الحرية وإمكانية الوصول لنحدد شعار (زي زيك)".

ووجه الدكتور كمال شاروبيم، التحية لكل سيدة على أرض مصر، وعندي إيمان قوي بحقوق ذوي الإعاقة، وأهمها الإتاحة في كل مكان في الشوارع والحدائق والأماكن العمومية.

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