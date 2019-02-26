مجموعة نسيم الأندلس لربيع 2019.. خِطاب بين الماضي والحاضر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت دار أزياء "نسيم الأندلس" المتصدرة في الأزياء الراقية بطابع مغربي، مجموعة 2019 المستوحاة من أفخم مستويات الفن المعماري في المغرب.

واستخدمت المصممتان في التشكيلة الجديدة نماذج من الزخرفة الإسلامية، التي تعتمد في تزيين الأبواب الخشبية والجدران، القصور الأندلسية والمباني العتيقة والعريقة بالتاريخ والحضارة.

واعتمدت المصممتان أقمشة فاخرة مثل الأورغنزا الإيطالي والشيفون الفرنسي بدرجات ألوان مُستوحاة من ألوان الفسيفساء والنقوش.

أما بالنسبة للقصّات، فاتبعت المصممتان النمط نفسه الذي يميز تصاميم نسيم الأندلس، من قصات حديثة وأنيقة مليئة بالأنوثة، وتبرز الشغل اليدوي المغربي بطريقة مبتكرة، تعطي تخاطباً بين الماضي والحاضر.

وفي السّياق نفسه، وُلدت جميع التفاصيل والتطريزات اليدوية من رغبة المصممتين لإحياء الحرفة المغربية وتطويرها، لتتماشى مع الموضة مع طابع أنثوي يحاكي الطبيعة.