بالصور- الأسود "بطل" إطلالات النجوم في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
لأن "الأسود" من الألوان الملائمة للغاية لحضور المناسبات الرسمية وإعطائك أفضل إطلالة كلاسيكية، سيطر اللون وبقوة على معظم إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، بتصميمات جديدة وجذابة، وفقًا لمجلة "فوج" المتخصصة في عالم الموضة والأزياء بنسختها الإنجليزية.
وعلى السجادة الحمراء كان اللون الأسود الممزوج بدرجات البيج الفاتحة، والذي يعتبر من صيحات الموضة التي ظهرت في مجموعة أزياء المصمم العالمي إيلي صعب لموضة 2019، كما تواجد الأسود المنقط باللون الأبيض، على الرغم من كون تلك الإطلالة قديمة، إلا أنها ما زالت مسيطرة في عالم الموضة والأزياء.
ولمحبي دمج الورود في الفساتين الكلاسيكية، يمكنك اختيار اللون الأسود السادة، فهو من أكثر الألوان التي تساعدك على الإندماج بالشكل المطلوب.
كما أن تواجد اللون الأسود من الخامة المخملية التي كانت مسيطرة بشكل كبير في عالم الأزياء وارتداها كثير من المشاهير بألوانها المختلفة، يمكنكِ اختيار فستان السهرة بالخامة المخملية على طريقة نجوم الأوسكار في الألبوم المرفق بالأعلى.
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