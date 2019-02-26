حرصت الفنانة إليسا على إحياء ذكرى وفاة والدها الشاعر الراحل زكريا الخوري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
ونشرت صورة وهى تحمل صورة والدها، وعلقت عليها: «لن يكون الأمر أكثر سهولة، وسأعود دائمًا بأجمل الطرق لتذكيرك بأنك قريب جدًا مني».
وتابعت: «اشتقت لك أكثر من أي وقت مضى يا أبي وعلى النصب التذكاري الخاص بك اليوم، أنا فقط أخبرك بشيء واحد.. أنا قوية».
والجدير بالذكر أنه عادت الفنانة إليسا إلى بلدها لبنان بعد إجراء عملية جراحية في يدها اليمنى في بروكسل للتخلص من تورم يدها جراء احتباس المياه فيها الناتج عن علاجها من مرض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا توجه رسالة لوالدها في ذكرى وفاته: "أنا قوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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