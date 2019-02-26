بالصور| جميلة عوض تظهر بـ"لوك" ميريام فارس.. "تسريحة راستا ومكياج ترابي"

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نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها بـ"تسريحة راستا"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت "عوض" بأزياء شتوية فاتحة اللون، مع تسريحة شعر "رستا"، بالإضافة إلى مكياج "ترابي"، ونظارة شمسية ذات عدستين صغيرتين.
وهذه الإطلالة تطابق إلى حد كبير، ما ظهرت به الفنانة اللبنانية ميريام فارس منذ عامين، خلال تصويرها فيديو كليب "شوف حالك علي"، والتي أطبت فيها بتسريحة "رستا" ونظارة شمسية ذات عدستين صغيرتين، ومكياج هاديء.
وكانت آخر أعمال جميلة عوض الفنية فيلم "الضيف"، بمشاركة الفنان ماجد الكدواني وشيرين رضا وخالد الصاوي ومحمد ممدوح، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.
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