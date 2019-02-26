بالصور| كيف عبرت أنغام عن مشاعرها لزوجها أحمد إبراهيم في شهر الحب؟

تصرفات رومانسية ملفتة، تعمدت المطربة أنغام فعلها، تعبيرًا عن حبها لزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طول فبراير الجالي، المعروف بـ"شهر الحب"، وذلك عقب تداول أنباء ارتباطهما منذ أيام في الصحف العربية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من إعلان زواجها من الموزع الموسيقي خلال لقائها مع برنامج "إم بي سي ترند"، منذ أيام، إلا أنها حرصت على تأكيد حبها له "في العلن"، قبل ذلك التصريح وبعده.

ورصد "هن" مواقف برهنت على حب أنغام لزوجها أحمد إبراهيم كالتالي:

- تعليق رومانسي

بدأت التلمحيات غير المباشرة، منذ تهنئة الموزع الموسيقي لأنغام بإصدارها ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك"، لترد عليه: "مبروك علينا يا حبيبي".

- دبلة زواج

حرصت أنغام على إظهار خاتم الزواج مرتان، أولهما خلال تصويرها فيديو كليب أغنتيها الجديدة "بتوصفني"، ضمن ألبومها "حالة خاصة جدًا"، والصادر منذ 6 أيام، والذي تضمن "كادرات" مقربة من يديها لإبراز "الدبلة".

وظهرت أنغام مجددًا، خلال حفلها ضمن مهرجان "فبراير الكويت"، بـ"دبلة" الزواج في يدها اليسرى، مرتدية إطلالة زرقاء للمصمم زياد نكد، احتوى على بعض الأجزاء الشفافة المبطنة بلون الجسم، فيما جاء شعرها مموجًا، وذلك عقب يوم واحد من إصدار فيديو كليب "بتوصفني".

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- رسالة قديمة

اضطرت أنغام للإفصاح عن رسالة رومانسية دونت منذ أسابيع لزوجها، عبر حسابها على "إنستجرام"، عقب تداول الصحف المصرية لذلك الخطاب، معلقة: "لأول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاصا بي وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا".

وأضافت: "وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي، واليوم ده كان من أحلى أيام حياتي، يوم عيد ميلادك يا أحمد (9 فبراير)، وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد (حالة خاصة جدا)".

مختتمة حديثها: "كل سنة وإنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام)، وشكرا مرة تانية للحرامي".

وكانت ياسمين عيسى زوجة الموزع الموسيقي، كشفت في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، عن رفعها دعوى طلاق للضرر منه بعد زواجه من الفنانة أنغام، مؤكدة أنها لاحظت اهتمام زوجها بأنغام خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي برره لها بأنه يجمعهما عملا فنيا قريبا، لكنها فوجئت بنبأ زواجه من أنغام من وسائل الإعلام.

وذكرت "عيسى"، منذ أيام، أنه تم إخطارها بزواج أنغام من زوجها على عنوان الاستديو الذي تتشارك مليكته مع زوجها أحمد إبراهيم، حيث أنهما تزوجا سرا منذ فترة واضطرا لتسجيل زواجهما منذ أيام قليلة بأحد مكاتب الشهر العقاري ليكون زواج شرعي أمام الرأي العام

وأضافت في بيان أن التسوية التي من المفترض أن يقوما بها سويا بعيد عن ساحات القضاء لم تفضي إلى شئ حتى الآن، حيث أنه رفض تطليقها وحاولت عائلته عدة مرات للتدخل وتطليق ابنتهم، فكان يتهرب منهم في إشارة واضحة أنه يريد الاحتفاظ بكلا الزوجتين أم أولاده والزوجة الثانية أنغام.

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