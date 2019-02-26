ميسوني لخريف 2019.. المصممة تستغني عن عناصر العلامة الأيقونية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت المصممة أنجيلا ميسوني تشكيلتها الجديدة لموسم خريف 2019 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، وحرصت المصممة على تقديم الصور الظلية بخطوط نظيفة ونقية في مجموعتها الخريفية، فركزت على القطع المحبوكة بنسبة 100٪، واستغنت عن الأقمشة المنسوجة.

وقبل بداية العرض، تحدثت المصممة خلف الكواليس عن مصدر إلهامها قائلة: "إنها تأتي من ذكرياتي في منتصف السبعينيات.. الإنسدال والتدفق، والصور الظلية الطويلة والناعمة"، واستغنت ميسوني عن أسلوب الطبقات الذي كان متواجدًا بقوة في مجموعاتها السابقة، وبدلًا من ذلك، قدمت صورا ظلية بأشكال مبسطة وضيقة؛ ما أضفى إحساساً غير معقد وديناميكيا على الملابس، حيث تم عرضها تحت أضواء كاشفة متنقلة في مساحة عرض شاسعة وفاخرة.

كما استغنت المصممة عن طبعة الـ Zigzag الأيقونية للعلامة، وقامت بتقديم العديد من التصاميم بظلال ألوان محايدة، نسقتها مع قطع مطبعة بالزخارف الهندسية المميزة للعلامة التجارية.

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وعملت المصممة هذا الموسم على درجات الألوان البسيطة، وعلى سبيل المثال عرضت سترة كارديغان صوفية نسقتها مع توب بياقة مدورة وبنطلون متدفق، وكلها جاءت بظلال مختلفة من اللون الأزرق، ولعبت بالخامات خاصة قماش اللوريكس المتلألئ.

وعرضت ميسوني فواصل وفساتين بألوان هادئة، في حين أتت المعاطف مزينة بطبعات الجاكارد المستوحاة من مجموعة من التصاميم من السبعينيات.

أما القطعة الأكثر بروزا وفخامة في العرض، فهي عبارة عن معطف الروب بطبعة الجاكارد الغرافيكية، والمزين بالريش الأبيض والأسود.