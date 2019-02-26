"سلوى" ترفع دعوى خلع: "مراته التانية ضربتني وهو سرق شبابي"

"زوجته الأولى وأولاده ضربوني وهو سرق عمري وخدعني بالمال وفوجئت ببخله الشديد هكذا بدأت "سلوى. ك"، دعوى خلع أقامتها ضد زوجها في محكمة الأسرة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقالت الزوجة: "تزوجت من رجل أكبر مني في السن بسبب البحث عن المال ولأن معظم الشباب في أيامنا هذه لايقدرون على توفير الحياة الرغدة والسهلة فوافقت على الفور دون تفكير من رجل يكبرني بـ15 سنة وأنا أحلم بحياة ورفاهية لامثيل لها اغرني بها من خلال ماله بسعادة لاتنتهي ولكن سرعان ما تلاشت الأحلام ووجودت نفسي أمام كابوس مفزع تأكد لي من خلاله أنني تسرعت في الزواج حتى تحولت إلى جسد بلا روح بخلاف غيرته الشديدة التي حولت حياتي إلى جحيم الغيرة حتي وصل الأمر إلى حبسي في المنزل طوال الوقت ومنعي من الذهاب لأهلي لأصبح مدمرة نفسيا"

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وتضيف "سلوى": "وصل بي الحال أن ألعن هذه الحياة والمال الذي لم أستطيع أن أشعر بوجوده لأني اكتشفت بخل زوجي الشديد حيث لم أجد من وراء هذه الزيجة غير البؤس والحرمان وحاولت طلب الطلاق منه وكان يرفض ويحبسني ويضربني".

وتروي: "أصعب لحظات حياتي كانت عندما دق جرس الباب وفتحت وكانت المفاجأة أنها زوجته وأولاده ودخلوا الشقه وكسروا العفش وضربوني وقالوا إن أنا سرقت أبوهم مع إن هو اللي سرق شبابي وأصبحت جسد بلا روح ولم أستطيع أن أعود للوراء، ولكن الوقت فات وطلبت الطلاق وعملت تقرير طبي ومحضر في قسم الشرطة ورجع زوجي وبدل مايقف معايا وقف ضدي ولم يبق لي شئ غير الهروب لمنزل والدي ولكن لم أحصل على أي شئ ولذا لجأت للمحكمة حتى أحصل على خلع من هذا الزوج بعد أن حولني إلى بقايا إمرأة وأضاع شبابي نصيحه مني لكل بنت اختاري صح بدون طمع".

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